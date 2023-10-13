A Milli Takım Letonya maçı hazırlıklarına başladı
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 6'ncı maçında Hırvatistan'ı 1-0 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükselen A Milli Takım, Letonya maçı hazırlıklarına başladı.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 6'ncı maçında deplasmanda Hırvatistan'ı 1-0 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükselen A Milli Takım, Letonya maçı hazırlıklarına başladı.
Ay-yıldızlılar, D Grubu'ndaki 6'ncı maçında dün deplasmanda Hırvatistan'ı 30'uncu dakikada Barış Alper Yılmaz'ın attığı golle 1-0 mağlup etti. ?Milliler, karşılaşmanın ardından 15 Ekim Pazar günü saat 21.45'te oynanacak Letonya maçı için sabah saatlerinde Konya'ya geldi.
Konyaspor'un Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen idmanda Hırvatistan karşısında ilk 11'de yer alan futbolcular salonda yenilenme çalışması yaptı. Antrenman ısınma hareketleriyle başlarken, idman pas çalışmasıyla devam etti. Sakatlığı süren Yusuf Sarı takımdan ayrı çalıştı.
Milliler, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.