A Milli Futbol Takımı, Kuzey Makedonya hazırlıklarını sürdürüyor

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Kuzey Makedonya ile oynayacağı özel maç öncesinde basına kapalı antrenman yaptı. Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki idmanda taktik çalışmalar yapılırken, sakatlıkları bulunan Ferdi Kadıoğlu, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu ve Mustafa Eskihellaç antrenmana katılmadı.

A Milli Futbol Takımı, pazartesi günü İstanbul'da Kuzey Makedonya ile 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynayacağı özel maçın hazırlıklarına basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki idmanda ısınma hareketlerinin ardından rondo çalışmaları yapıldı. Ardından hücum ve defans oyuncularına dönük taktik varyasyonlar üzerinde duruldu. Son bölümde ise taktik oyun oynandı. Tedavileri süren Ferdi Kadıoğlu, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu ve Mustafa Eskihellaç idmana katılmazken, kaptan Hakan Çalhanoğlu da takımdan ayrı bireysel antrenman programı dahilinde çalıştı.

Ay-yıldızlıların bugünkü idmanını TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da tribünden takip etti.

Milliler, yarın saat 16.15'te Riva'da yapacağı resmi antrenmanla, Kuzey Makedonya maçının hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
