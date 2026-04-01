Bolu'da Dünya Kupası coşkusu
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova'yı 1-0 yenerek 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. Bu galibiyet, Bolu'da vatandaşlar tarafından coşkuyla kutlandı.
Türkiye A Milli Futbol Takımı 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu final maçında Kosova'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Ay yıldızlı takım aldığı galibiyetle 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Vatandaşlar, milli maçı Kent Meydanı'nda kurulan dev ekrandan yağmur altında izledi. Milli takımın maçı kazanarak Dünya Kupası'na katılması vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı