A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası'nda

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off finalinde Kosova'yı 1-0 yenerek finallere katılma hakkı elde etti. Kerem Aktürkoğlu'nun 53. dakikada attığı golle galip gelinen maç, futbolseverler tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada Orkun Kökçü'nün pasıyla ceza sahasına giren Kenan Yıldız, sol çaprazdan topu yerden içeri çevirdi. Penaltı noktası solunda Orkun Kökçü'nün şutunda uzak köşeye yönelen topa, altıpasın sağında Kerem Aktürkoğlu dokundu ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

63. dakikada Arda Güler'in pasında topla buluşan Kenan Yıldız, sağına geçip ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Arijanet Muric meşin yuvarlağı kurtardı.

81. dakikada kaptırılan topta araya giren Florent Muslija'nın ceza yayı gerisinden şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

87. dakikada Edon Zhegrova'nın getirdiği topu ceza yayı üzerinde önünde bulan Fisnik Asllani'nin sağ köşeye yerden yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Stat: Fadil Vokrri

Hakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, James Mainwaring

Kosova: Arijanet Muric, Lumbardh Dellova, Kreshnik Hajrizi, Albian Hajdari (Fidan Aliti dk. 80), Mergim Vojvoda (Edon Zhegrova dk. 71), Dion Gallapeni, Veldin Hodza (Rrahmani dk. 90+1), Rexhbecaj (Milot Rashica dk. 80), Florent Muslija, Fisnik Asllani, Vedat Muriqi

Yedekler: Visar Bekaj, Amir Saipi, Florent Hadergjonaj, Krasniqi, Valon Berisha, Emerllahu, Ermal Krasniqi, Zabergja

Teknik Direktör: Franco Foda

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik (Mert Müldür dk. 89), Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu (Eren Elmalı dk. 83), Orkun Kökçü, Arda Güler (Salih Özcan dk. 83), Kenan Yıldız (Deniz Gül dk. 89), Kerem Aktürkoğlu (Barış Alper Yılmaz dk. 69)

Yedekler: Mert Günok, Altay Bayındır, Samet Akaydin, Kaan Ayhan, İrfan Can Kahveci, Atakan Karazor, Yunus Akgün

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Gol: Kerem Aktürkoğlu (dk. 53) (Türkiye)

Sarı kartlar: Hajdari, Milot Rashica (Kosova), Kerem Aktürkoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Zeki Çelik, Uğurcan Çakır, Vincenzo Montella (Türkiye) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
