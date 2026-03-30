A Milli Futbol Takımı, Fadil Vokrri Stadyumu'nda yürüyüş yaptı

A Milli Futbol Takımı, yarınki Kosova maçı öncesinde Fadil Vokrri Stadyumu'nda oyuncular ve Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileriyle birlikte yürüyüş yaptı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off finalinde yarın TSİ 21.45'te Kosova'ya konuk olacak. Bu müsabaka öncesinde milliler, başkent Priştine şehrinde bulunan karşılaşmanın oynanacağı Fadil Vokrri Stadyumu'nda yürüyüş gerçekleştirdi. Futbolcularla birlikte Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz da yürüyüşte yer aldı. Daha sonra hep birlikte toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. - PRİŞTİNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında tutuklama

Otel odasında yarı çıplak yakalanan CHP'li isimle ilgili karar
Giresun'da kahreden görüntüler! Kızını kaybeden anne böyle feryat etti

Evlat acısı yürek dağladı: Annenin feryatları hastaneyi inletti
Türk yapımı zırhlı araçlarla, kenti teröristlerden kurtardılar

Türk yapımı zırhlı araçlarla, kenti teröristlerden kurtardılar
Casuslukla suçlanan İsmail Kaani uzun zaman sonra ortaya çıktı

Casuslukla suçlanan İranlı komutan uzun zaman sonra ortaya çıktı
Aşkı bambaşka bir yerde buldu, 'Bro' dediği snipercı ile nikah masasına oturdu

"Bro" dediği snipercı ile nikah masasına oturdu
Giresun'da kahreden görüntüler! Kızını kaybeden anne böyle feryat etti

Evlat acısı yürek dağladı: Annenin feryatları hastaneyi inletti
Havada büyük grev var! 70 binden fazla uçuş etkilenecek

Havada büyük grev var! 70 binden fazla uçuş etkilenecek
Tartışmalara yol açan karar! Fenerbahçe 600 milyon TL'lik gelirin sahibi oldu

Sadettin Saran'dan tartışmalara yol açan karar