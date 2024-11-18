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A Milli Takım Karadağ Maçı Hazırlıklarını Kayseri'de Sürdürüyor

A Milli Takım Karadağ Maçı Hazırlıklarını Kayseri'de Sürdürüyor
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A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki son maçı öncesinde Kayseri'de antrenman yaptı. Teknik Direktör Montella yönetiminde gerçekleşen antrenmanda sakat oyuncu Hakan Çalhanoğlu yer almadı.

A Milli Takım, Karadağ maçı hazırlıkları kapsamında Kayseri'de antrenman gerçekleştirdi.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 6. ve son maçında yarın deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Takım, Kayseri'de antrenman gerçekleştirdi. Kadir Has Stadyumu'nda Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman yapan milli oyuncular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Antrenmanda; Karadağ maçının kadrosuna dahil edilen Cihan Çanak ve Gökhan Sazdağı da yer aldı. Öte yandan Galler maçında sakatlanan Hakan Çalhanoğlu antrenmanda yer almadı.

Ay-yıldızlılar, antrenmanın ardından Karadağ'a gitmek üzere kentten ayrılacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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