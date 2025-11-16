A Milli Takım kadrosunda değişiklik
A Milli Takım'da kaptan Hakan Çalhanoğlu sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartıldı. Genç futbolcular İsak Vural ve Yusuf Akçiçek, aday kadroya dahil edildi.
- Hakan Çalhanoğlu, sakatlık nedeniyle A Milli Takım'ın İspanya maçı aday kadrosundan çıkarıldı.
- İsak Vural ve Yusuf Akçiçek, A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi.
A Milli Futbol Takımı kaptanı Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı nedeniyle ay-yıldızlıların İspanya ile oynayacağı maçın aday kadrosundan çıkarıldı.
HAKAN ÇIKTI, İSAK VE YUSUF KADROYA GİRDİ
Türkiye Futbol Federasyonun (TFF) açıklamasına göre 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde play-off aşamasına yükselen millilerin 18 Kasım Salı günü deplasmanda İspanya ile yapacağı 6. ve son maç öncesinde aday kadroda değişiklikler yapıldı.
Türkiye'nin E Grubu'ndaki 5. maçında dün Bulgaristan ile yaptığı karşılaşmada sağ el bileğinden sakatlık yaşayan Hakan Çalhanoğlu kadrodan çıkarılırken yerine Ümit Milli Takım'dan İsak Vural ve Yusuf Akçiçek A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi.