Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

A Milli Takım, İzmir'de Belçika'ya 2-1 yenildi; Uluslar A Ligi'nde 5 maçta kazanamadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
A Milli Takım, İzmir'de Belçika'ya 2-1 yenildi; Uluslar A Ligi'nde 5 maçta kazanamadı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup 5'inci maçında A Milli Takım, İzmir'de Göztepe'nin Gürsel Aksel Stadı'nda Belçika'ya 2-1 yenildi. Arda Güler'in 25 metreden attığı frikik golüne rağmen yenilgiyi önleyemeyen milliler, 5 maç sonunda galibiyet alamadan son sırada kaldı.

UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup 5'inci maçında Belçika'yı Göztepe'nin Gürsel Aksel Stadı'nda ağırlayan A Milli Takım, İzmir'e 2 yıl sonra ay-yıldızlı coşku yaşattı.

A Milli Takım'a üçüncü kez ev sahipliği yapan Gürsel Aksel Stadı'ndaki müthiş atmosfer, tüm Türkiye'den övgü aldı. Tribünleri bayraklarla dolduran binlerce İzmirli, 90 dakika boyunca milli futbolculara büyük destek verdi. Dünya devi Real Madrid'de forma giyen Arda Güler'in, A Milli Takım'ın başındaki ilk maçına daha önce Beşiktaş'ı çalıştırırken ilk şampiyonluğunu yaşadığı Gürsel Aksel Stadı'nda çıkan hocası Sergen Yalçın'ın futbolculuk kariyerinde attığı golleri hatırlatır muhteşem bir frikik golüyle öne geçen ay-yıldızlılar, 2-1 mağlup olmaktan kurtulamadı.

İzmirli taraftarlar, mağlubiyete rağmen A Milli Takım'ı bağırlarına basıp maç sonu alkışlarla uğurladı. Arda Güler'in kaleye 25 metre mesafeden attığı serbest vuruş golü dünya çapında milyonlarca paylaşım aldı. Türkiye - Belçika maçını Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, İzmir Milletvekili, T.C. Gençlik ve Spor Eski Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir Milletvekili, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve başkan vekilleri de tribünden izleyip millileri yalnız bırakmadı. UEFA Uluslar A Ligi'nde 5 maç sonunda galibiyet alamadan son sırada kalan milliler, 15 Kasım Pazar günü son maçta Fransa'ya konuk olacak. Belçika maçının ardından İzmir'den ayrılmayan milli kafile direkt Fransa'ya geçecek.

İZMİR'DE 39'UNCU MAÇ

Türkiye - Belçika maçıyla İzmir tarihte 39'uncu kez A Milli Futbol Takımı'na ev sahipliği yaptı. İzmir, 149 maçla en çok milli karşılaşmanın oynandığı İstanbul'un ardından ay-yıldızlı ekibe en çok ev sahipliği yapan ikinci şehir oldu. Türkiye, İzmir'deki 39 maçta 16 galibiyet, 12 beraberlik, 11 yenilgi aldı.

Yıllar boyunca 1971'de açılıp Türkiye'nin ilk olimpik stadı olan İzmir Atatürk Stadı'nda milli maçlara ev sahipliği yapan kent en son 2009'da emektar statta millileri ağırlamıştı. Atatürk Stadı'nda 11 Şubat 2009'da Türkiye - Fildişi Sahili maçının oynandığı İzmir, ülkenin en modern spor tesislerinden Gürsel Aksel Stadı'nın açılmasıyla 2022'de 13 yıl sonra millilere kavuşmuştu. UEFA Uluslar Ligi'nde 14 Haziran 2022'de Litvanya, 9 Eylül 2024'te İzlanda maçlarının oynandığı Gürsel Aksel Stadı dün ay-yıldızlı takımı 2 yıl sonra üçüncü kez ağırladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Oğuzhan Koç'a kira şoku! Mahkemenin belirlediği rakam dudak uçuklattı20

Oğuzhan Koç'a kira şoku! Mahkemenin belirlediği rakam dudak uçuklattı
ABD'de İran korkusu! Trump'ın adamları birer birer askeri üslere taşınıyor19

Hayra alamet değil! Üst düzey isimler askeri üslere taşınmaya başladı
AB'nin kabul etmediği kokoreç COP31'de BM alanına girdi! Tadan yabancılar ertesi gün yine geldi

AB'nin kabul etmediği lezzet BM alanında! Tadan yine geldi
Slime yayını açan yaşlı kadının sözleri boğazları düğümledi

Slime yayını açan yaşlı kadının sözleri boğazları düğümledi
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin 88 yıllık tatlı devi zor durumda! 3 ay süre verildi

Türkiye'nin 88 yıllık tatlı devi zor durumda! Mahkemeden karar çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri İsrail'i rahatsız etti! Ankara'dan sert yanıt

Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldılar, ardından ölüm saçtılar
Nazilli'de mantardan zehirlendiği öne sürülen iki çocuk annesi, karaciğer nakline rağmen kurtarılamadı

Mantar yedikten sonra hastanelik olmuştu! Nakil bile kurtaramadı
TFF resmen açıkladı! Milli futbolcu kamptan ayrıldı

TFF resmen açıkladı! Milli futbolcu kamptan ayrıldı
Ünlü komedyen Anthony Clark hayatını kaybetti! Ölüm nedeni ortaya çıktı

Milyonları güldüren ünlü komedyenden acı haber! Ölüm nedeni açıklandı
2,5 ay sonra özgürlüğüne kavuştu! Tolga Akış'tan ailesiyle ilk kare

2,5 ay sonra ailesine kavuştu! İşte tahliye sonrası ilk kare
Emre Belözoğlu, Arda Turan'ın yıldızını istiyor! Çuvalla para verecekler

Emre Belözoğlu, Arda Turan'ın yıldızını istiyor