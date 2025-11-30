Haberler

A Milli Takım, İsviçre'yi 85-60 Yenerek 2'de 2 Yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde A Milli Takım, İsviçre'yi deplasmanda 85-60 yenerek grup liderliğini sürdürdü. Başantrenör Ergin Ataman, takımın güçlü kadrosunun önemine vurgu yaparak, galibiyeti Türk taraftarlara armağan etti.

FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu ikinci maçında İsviçre'yi deplasmanda 85-60 yenen A Milli Takım'da başantrenör Ergin Ataman, net bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Başantrenör Ataman ile milli basketbolcu Tarık Biberovic, Saint-Leonard Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İsviçre'nin Sırbistan ile oynadığı maçı analiz ettiklerini belirten Ataman, "İsviçre'nin Sırbistan'ı çok zorladığını biliyorduk. İyi konsantre olduk. Tabii ki kadro olarak çok daha güçlüyüz. Kadro kapasitemiz son derece yüksek. Önemli olan oyuncularımızın bu kapasiteyi ciddiyet içinde sahaya yansıtmalarıydı. Bunu çok iyi başardık. 12 oyuncu da ciddi anlamda katkı verdi." ifadelerini kullandı.

Kaydettiği 19 sayıyla maçın en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Yiğitcan Saybir'in performansını da değerlendiren Ergin Ataman, "Beklediğimiz bir performans. Yiğitcan, takımıyla (TOFAŞ) Türkiye'de ve Avrupa kupalarında gayet iyi oynuyor. İkinci yarıda maçı garantileyince as oyuncularımızı dinlendirdik. Ercan Osmani'yi ikinci yarıda hiç oynatmadık. Tarık sadece 5 dakika oynadı. Onları olası sakatlıklardan korumak istedik. Türk Milli Takımı çok önemli ama Türk ekiplerinin Avrupa'daki başarısı da çok önemli. Bunu da düşünerek herkes katkı verdi. Net bir galibiyet aldık. Yiğitcan da maçın MVP'si oldu. Saati de kaptı (Gülerek), Tarık oynamayınca saati Yiğitcan'a kaptırmış oldu." şeklinde konuştu.

Karşılaşmanın kapalı gişe oynanması ve tribünlerin büyük çoğunluğunu Türk taraftarların doldurmasına ilişkin de konuşan deneyimli başantrenör, "Türk taraftarların bu salonu doldurması dolayısıyla çok gururluyum. Türk insanı, ülkesine sevgisini gösterdi. İsviçre'nin, Fransa'nın ve Almanya'nın birçok şehrinden Türk Milli Takımı'nı desteklemeye geldiler. Bu inanılmaz. Bu salonu adeta bir Türk şehrine çeviren halkımıza çok teşekkür ediyorum. Onların bayrak ve Türkiye sevgisi Avrupa'nın her yerinde." şeklinde görüş belirtti.

Milli oyuncu Tarık Biberovic ise 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ilk pencere maçlarını 2'de 2 ile tamamladıkları için mutlu olduğunu dile getirdi.

Salonu dolduran Türk taraftarlar hakkında da görüşlerini paylaşan 24 yaşındaki basketbolcu, "Taraftarımız Avrupa'nın her yerinde. İnanılmazlar. Bize mükemmel bir atmosfer oluşturdular. Onlara teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
7 işçiye mezar olan tesisin sahibi hayatını kaybetti

7 işçiye mezar olan tesisin sahibi hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ne altın ne dolar! İslam Memiş'ten 2026'nın yatırım şampiyonu tahmini

Ne altın ne dolar! İslam Memiş'ten 2026'nın yatırım şampiyonu tahmini
Ankara'da telebar operasyonu! 56 kişi gözaltına alındı

Şehri ayağa kaldıran telebar operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı'ndan resmen af talep etti

Netanyahu, Cumhurbaşkanı'ndan resmen affını istedi
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, hava gücünü sahneye çıkardı

Kuzey Kore liderinden tüm dünyaya mesaj! Göz dağı verdi
Ne altın ne dolar! İslam Memiş'ten 2026'nın yatırım şampiyonu tahmini

Ne altın ne dolar! İslam Memiş'ten 2026'nın yatırım şampiyonu tahmini
AK Partili Tayyar'dan olay iddia: Öcalan 'Süreç başarılı olmazsa Bahçeli'ye darbe yapılacak' dedi

"Süreç başarılı olmazsa Bahçeli'ye darbe yapılacak"
Dubai'de canlı yayında dayak skandalı:MMA dövüşçüsü, Subo'yu yere serdi

Canlı yayında öldüresiye dayak! MMA dövüşçüsü öfkesine hakim olamadı
Japon deprem uzmanından dikkat çeken uyarı: Çantanızda mutlaka tuz ve streç film bulunmalı

Çantanızda bu 2 şey mutlaka bulunmalı! Biri tuz diğeri daha ilginç
Taş, sopa ve bıçaklar kullanıldı! İki grup arasında kavga

Taş, sopa ve bıçaklar kullanıldı! İki grup arasında kavga
Real Madrid'den binlerce beğeni alan Arda Güler paylaşımı

Real Madrid'den binlerce beğeni alan Arda Güler paylaşımı
Sokaklar göle döndü ama o balkondan olta attı

Sokaklar göle döndü ama o balkondan olta attı
25 ülkeye ihracat yapıyordu! Türkiye'nin gıda devi iflasın eşiğinde

Türkiye'nin gıda devi iflas bayrağını çekti
Trabzon-Bayburt sınırında yapılıyor! 3 bin 140 metre rakımda yükselecek

İki ilimizin sınırında yapılıyor! 3 bin 140 metre rakımda yükselecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.