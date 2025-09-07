Haberler

A Milli Takım, İspanya'ya 6-0 Yenilerek 4. Kez Kaybetti

A Milli Takım, İspanya'ya 6-0 Yenilerek 4. Kez Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası elemelerinde İspanya'ya karşı aldığı 6-0'lık yenilgiyle üst üste 4. mağlubiyetini yaşadı. Milliler, gruptaki 2. maçında Konya'da İspanyol takımına 6 gol birden yedi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası elemelerinde mağlup olduğu İspanya'ya karşı üst üste 4. yenilgisini aldı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 2. maçında Konya'da İspanya'yı konuk etti. İspanyollar, Merino'nun hat-trick yaptığı maçı Pedri (2) ve Ferran Torres'in golleriyle 6-0 kazandı ve puanını 6'ya yükseltti. Türkiye ise bu sonuçla 3 puanda kaldı. Milliler, grubun 3. maçında 11 Ekim'de Bulgaristan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İspanya ise aynı gün Gürcistan'ı ağırlayacak.

Ay-yıldızlılar, tarihinde 12. kez karşılaştığı İspanya'ya karşı 7. kez kaybetti. İki ekip arasındaki mücadelelerde 9'u resmi, 3'ü özel olmak üzere 12 maçın 4'ü berabere biterken, Türkiye'nin 1 galibiyeti bulunuyor. Türkiye tek galibiyetini 14 Mart 1954'te İstanbul'da oynanan 1954 FIFA Dünya Kupası elemelerinde elde etti.

2010 Dünya Kupası elemelerinde de aynı grupta yer alan 2 ülke arasındaki maçlarda gülen taraf yine İspanya olmuştu. 2016 yılında Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda İspanyollar 3-0 kazandı. Bugün Konya'daki müsabaka sonucuyla birlikte Türkiye, rakibine karşı üst üste 4. mağlubiyetini yaşadı.

İki ekip arasındaki müsabakalarda İspanya 3 kez 3 farklı sonuçla galip ayrılırken, bugünkü skor rekabetteki en farklı galibiyet olarak kayıtlara geçti. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Balıkesir'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Balıkesir beşik gibi! Aynı yerde bir deprem daha
Bakan Yerlikaya: Sokakların provoke edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz

Bakan Yerlikaya'dan CHP'nin provokasyon çağrılarına karşı net mesaj
Çevik kuvvet ekipleri CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde toplandı, arbede çıktı

CHP binasında polis barikatı! Arbede yaşandı, gerginlik had safhada
İstanbul'un 6 ilçesinde eylem yasağı! İstanbul Valisi Davut Gül'den açıklama geldi

CHP'de Gürsel Tekin krizi! İstanbul'un 6 ilçesinde eylem yasağı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dantelli elbisesiyle sere serpe uzanan Hadise'den olay pozlar

Sere serpe uzandı! Baştan aşağı dantel kuşanan Hadise'den olay pozlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.