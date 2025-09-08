Haberler

A Milli Takım, İspanya'ya 6-0 Yenildi

Güncelleme:
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde A Milli Futbol Takımı, E Grubu'ndaki maçında İspanya'ya 6-0 mağlup oldu. Diğer grupta ise Gürcistan, Bulgaristan'ı 3-0 yenmeyi başardı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 6. haftasında 8 maç yapıldı.

A Milli Futbol Takımı, ikinci maçların oynandığı E Grubu'nda İspanya'yı ağırladı. Konuk ekip, Pedri (2), Merino (3) ve Ferran Torres'in golleriyle sahadan 6-0 galip ayrıldı.

Ay-yıldızlıların grubundaki diğer müsabakada ise Gürcistan, sahasında Khvicha Kvaratskhelia, Nika Gagnidze ve Georges Mikautadze'nin golleriyle Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Lüksemburg-Slovakya: 0-1

Almanya-Kuzey İrlanda: 3-1

E Grubu

Türkiye-İspanya: 0-6

Gürcistan-Bulgaristan: 3-0

G Grubu

Litvanya-Hollanda: 2-3

Polonya-Finlandiya: 3-1

J Grubu

Belçika-Kazakistan: 6-0

Kuzey Makedonya-Lihtenştayn: 5-0

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
