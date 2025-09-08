A Milli Takım, İspanya'ya 6-0 Yenildi
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde A Milli Futbol Takımı, E Grubu'ndaki maçında İspanya'ya 6-0 mağlup oldu. Diğer grupta ise Gürcistan, Bulgaristan'ı 3-0 yenmeyi başardı.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 6. haftasında 8 maç yapıldı.
A Milli Futbol Takımı, ikinci maçların oynandığı E Grubu'nda İspanya'yı ağırladı. Konuk ekip, Pedri (2), Merino (3) ve Ferran Torres'in golleriyle sahadan 6-0 galip ayrıldı.
Ay-yıldızlıların grubundaki diğer müsabakada ise Gürcistan, sahasında Khvicha Kvaratskhelia, Nika Gagnidze ve Georges Mikautadze'nin golleriyle Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti.
Alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
Lüksemburg-Slovakya: 0-1
Almanya-Kuzey İrlanda: 3-1
E Grubu
Türkiye-İspanya: 0-6
Gürcistan-Bulgaristan: 3-0
G Grubu
Litvanya-Hollanda: 2-3
Polonya-Finlandiya: 3-1
J Grubu
Belçika-Kazakistan: 6-0
Kuzey Makedonya-Lihtenştayn: 5-0