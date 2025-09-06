Haberler

A Milli Takım İspanya ile Maça Hazır

A Milli Takım İspanya ile Maça Hazır
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki ikinci maçında yarın İspanya'yı konuk etti. Takım, hazırlıklarını tamamlayarak karşılaşmaya odaklandı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında yarın İspanya'yı konuk edecek A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.

Karşılaşmanın oynanacağı MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Çalışma öncesinde teknik ekip ve futbolcular, saha ortasında fotoğraf çektirdi. Antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. İdmanın basına açık bölümü koşu ve pas çalışmasıyla tamamlandı. Basına kapalı bölümünde ise İspanya karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

İdmanda oyuncuların oldukça neşeli olduğu görüldü.

Türkiye-İspanya karşılaşması, yarın saat 21.45'te başlayacak.

Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor
Türkiye'yi dışlamak amacıyla başlatılan proje yolsuzluğa saplandı

Türkiye'ye karşı birlik oldular ama kablonun bir ucu yolsuzluğa çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan görevden uzaklaştırıldı

Antalya Emniyet Müdürü, bir garip açıklama ile görevden uzaklaştırıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.