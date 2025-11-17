Haberler

A Milli Takım, İspanya ile Deplasmanda Son Maçına Hazırlanıyor

Güncelleme:
2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki son maçında A Milli Futbol Takımı, İspanya ile karşılaşmak için Sevilla'ya gidiyor. Takım antrenmanını tamamladı, sakat oyuncuların durumu belirsiz.

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki altıncı ve son maçında yarın deplasmanda İspanya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanda ısınma bölümünün ardından sırasıyla rondo, çeviklik, taktik ve duran top çalışmaları yapıldı.

Sakatlıkları nedeniyle Kaan Ayhan ve Aral Şimşir antrenmana katılmazken, ağrıları devam eden Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Aktürkoğlu ise takımdan ayrı bireysel olarak çalıştı.

A Milli Futbol Takımı'nın bugünkü çalışmasını TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Başkan Vekilleri Mecnun Otyakmaz ve Fuat Göktaş, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Temel Bozbağ ve Ural Aküzüm ile Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da tribünden izledi.

A Milli Futbol Takım kafilesi, saat 15.00'te özel uçakla İstanbul Havalimanı'ndan Sevilla'ya yolculuk edecek. Ay-yıldızlılar, Sevilla'ya inişi takiben İspanya - Türkiye müsabakasının oynanacağı La Cartuja Stadyumu'nda TSİ 20.45'te kısa bir yürüyüş yapacak. Teknik direktör Vincenzo Montella ve milli futbolcu Zeki Çelik'in statta düzenleyeceği basın toplantısı ise TSİ 21.00'de başlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
