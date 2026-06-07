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Venezuela-Türkiye

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A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Venezuela ile oynayacağı özel maçın hakem ve takım kadroları belli oldu.

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Venezuela ile yapacağı özel maçın hakem ve takım kadroları şu şekilde:

Hakemler: Daniel Quintero, Jorge Sanchez, Jessica Morales (Meksika)

Venezuela: Contreras, Aramburu, Ferraresi, Makoun, Quintero, Herrera, Casseres, Martinez, Segovia, Mendoza, Ramirez

Türkiye : Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül

Kaynak: AA / Hilmi Sever
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