A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Yarı Finali'nde A Milli Futbol Takımı'nın Romanya ile yapacağı maç için aday kadro belirlendi. Ozan Kabak, sakatlığının ardından yeniden milli takıma çağrıldı.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Yarı Finali'nde 26 Mart Perşembe günü saat 20.00'de Beşiktaş Park'ta Romanya'yı konuk edecek A Milli Futbol Takımı'nda aday kadro belli oldu. Yaşadığı sakatlık sonrasında uzun süre milli formadan uzak kalan Ozan Kabak, yeniden A Milli Takım'a seçildi.

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda şu isimler yer aldı:

KALECİLER: Altay Bayındır, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır

DEFANS: Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Zeki Çelik

ORTA SAHA: Atakan Karazor, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

FORVET: Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Semih Kılıçsoy, Yunus Akgün

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
