A Milli Takım'ın kader maçını yönetecek hakem belli oldu

A Milli Takım'ın kader maçını yönetecek hakem belli oldu
Güncelleme:
A Milli Takım'ın kader maçını yönetecek hakem belli oldu
A Milli Futbol Takımı, 7 Eylül'de İspanya ile oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu maçını İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

A Milli Futbol Takımı'nın İspanya ile oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu maçını İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

A Milli Takım'ın kader maçını yönetecek hakem belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda 7 Eylül Pazar günü oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak müsabakada Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Christopher Kavanagh olacak. Maçta Jarred Gavan Gillett VAR, Darren England ise AVAR görevini üstlenecek.

