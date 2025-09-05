A Milli Takım'ın kader maçını yönetecek hakem belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın İspanya ile oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu maçını İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda 7 Eylül Pazar günü oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak müsabakada Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Christopher Kavanagh olacak. Maçta Jarred Gavan Gillett VAR, Darren England ise AVAR görevini üstlenecek.