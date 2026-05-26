Haberler

A Milli Futbol Takımı'nın Kuzey Makedonya ile yapacağı maçın genel bilet satışları başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında 1 Haziran'da Kuzey Makedonya ile oynayacağı maçın bilet satışları başladı. Biletler passo.com.tr ve Passo Mobil uygulamasından alınabilecek.

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında 1 Haziran Pazartesi günü Kuzey Makedonya ile oynayacağı maçın genel bilet satışları başladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Chobani Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmanın biletleri, www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan satın alınabilecek.

Bilet satışları, süresi bulunan tüm takımların logolu kartlarına açık olacak. Passo Taraftar Kart anlaşması olmayan takımların taraftarları ise www.passotaraftar.com.tr web adresinden ücretsiz üyelik oluşturarak bilet satın alabilecek.

Müsabakanın bilet fiyatları şöyle:

Fenerium Alt tüm bloklar: 1.500 lira

Maraton Alt tüm bloklar: 1.500 lira

Fenerium Üst tüm bloklar: 1000 lira

Maraton Üst tüm bloklar: 1000 lira

Kuzey kale arkası: 750 lira

Spor Toto kale arkası: 750 lira

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
ABD'nin saldırılarıyla ilgili İran'dan açıklama: Ateşkesi bariz şekilde ihlal ettiler

Peş peşe saldırıların ardından savaş başlatacak tehdit geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

VakıfBank, efsane ismi Ayça Aykaç'a veda etti

VakıfBank'ta bir devir sona erdi

Bülent Arınç'tan 'mutlak butlan' yorumu: Yargıtay bir an önce tedbiri kaldırmalı

Arınç'tan CHP'ye mutlak butlan kararına çarpıcı yorum: Bir an önce...
Galatasaraylı futbolcular Fenerbahçe gol yiyince sevinçten çıldırmış! Eline sandalye alıp koşan bile var

Galatasaraylı futbolcular Fenerbahçe gol yiyince çıldırmış
Kılıçdaroğlu'nun ekibinden CHP'de 'maaşlar donduruldu' iddialarına yanıt

Kılıçdaroğlu'nun ekibinden CHP'de "maaşlar donduruldu" iddiasına yanıt
ABD'nin ilk başörtülü güzellik kraliçesi halkı selamladı

Tarihe geçen güzellik kraliçesi kırmızı araçla halkı selamladı
Gözaltına alınan CHP'li başkan lüks araçlarıyla gündem olmuştu: Uçağa da binerim, sana ne

Şafak vakti gözaltına alınan başkan lüks araçlarıyla gündem olmuştu
Survivor Seren Ay: Sercan, Beyza ile evlenmeyi düşünüyordu

Elenen yarışmacı, Sercan'ın özel hayatını ifşa etti