Haberler

A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Stefan Kuntz'tan şaşırtan istifa

A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Stefan Kuntz'tan şaşırtan istifa
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bir dönem A Milli Futbol Takımı'nda da görev yapan Alman çalıştırıcı Stefan Kuntz, Bundesliga ekiplerinden Hamburg'daki görevinden ayrıldı.

  • Stefan Kuntz, Hamburg'daki sportif direktörlük görevinden ailevi sebeplerle ayrıldı.
  • Hamburg kulübünün denetleme kurulu, Kuntz'un sözleşmesinin 31 Aralık 2025'ten itibaren feshedilmesi talebini kabul etti.
  • Stefan Kuntz, 2021-2023 yıllarında A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğünü yaptı.

A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Stefan Kuntz, ailevi sebeplerden dolayı Hamburg'daki sportif direktörlük görevinden ayrıldı.

İSTİFASI KABUL EDİLDİ

Bundesliga ekibinden yapılan açıklamada "63 yaşındaki Kuntz, ailevi nedenlerle kulübün denetleme kurulundan sözleşmesinin 31 Aralık 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere derhal feshedilmesini istemişti. Denetleme kurulu da bu talebi kabul etti." denildi.

HAMBURG'UN PERFORMANSI

Hamburg'daki görevine Mayıs 2024'te başlayan Kuntz, 2021-2023 yıllarında A Milli Futbol Takımı'nı çalıştırmıştı. Bundesliga'da oynadığı 15 maçta 16 puan toplayan Hamburg, 13. sırada yer alıyor.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 2 tutuklama! Aralarında ünlü baklavacı da var

Ünlü baklavacı, yolsuzluk soruşturmasında tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Afla çıktığı cezaevine geri döndü

Afla çıktığı cezaevine geri döndü
Trilyonluk keşif: Toprağın altından servet fışkırdı

Trilyonluk altın keşfi: Toprağın altından servet fışkırdı
Türkiye piyasasını sarsan karar! Efsane model artık satılmayacak

Türkiye piyasasını sarsan karar! Efsane model artık satılmayacak
Yusuf Yazıcı Olympiakos'tan ayrılıyor

Yusuf Yazıcı valizleri topladı! İşte dönmek istediği ülke
Afla çıktığı cezaevine geri döndü

Afla çıktığı cezaevine geri döndü
Yabancı plakalı araçların geçiş ücretlerinde yeni dönem başladı

Gurbetçileri üzecek haber! Artık Türkiye'ye geldiklerinde ödeyecekler
Fenerbahçe'ye yılın ilk müjdesi Talisca'dan: Anında kabul etti

Fenerbahçe'ye yılın ilk müjdesi Talisca'dan: Anında kabul etti