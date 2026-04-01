Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılması Gaziantep'te coşkuyla kutlandı

A Milli Futbol Takımı'nın Kosava'yı 1-0 mağlup ederek 24 yıl sonra dünya kupası bileti alması Gaziantep'te konvoy oluşturan vatandaşlar tarafından coşkuyla kutlandı. Kutlamalar sırasında bir tarafların, 'Amerika bekle bizi, geliyoruz' sözleri ise dikkat çekti.

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası'na katılım için Kosova ile play-off finali oynadı. Zorlu geçen kritik maçı Kerem Aktürkoğlu'nun ikinci yarıda attığı golle 1-0 kazanan Türkiye, 2002 yılındaki dünya kupasının ardından 24 yıl sonra turnuva bileti aldı. Maç sonu milli futbolcular büyük bir mutluluk yaşarken aynı coşku yurdun dört bir yanında da yaşandı.

Gaziantep'te de maçın bitiş düdüğü ile sokağa çıkan yüzlerce vatandaş, Üniversite Meydanı'nda ellerinde Türk bayrakları ile büyük bir sevinç yaşadı. Milli takımın 24 yıl sonra Dünya Kupası bilet alması sonrası cadde ve sokaklara araçlarıyla çıkan vatandaşlar konvoy oluşturarak coşkuya kornalarla eşlik etti. Bazı vatandaşlar ise meşaleler yakarak tezahüratlar yaptı. Araçlardan da milli takım marşları çalınarak coşku zirveye ulaştı.

Kutlamalar sırasında bir tarafların, 'Amerika bekle bizi, geliyoruz' sözleri ise dikkat çekti. - GAZİANTEP

