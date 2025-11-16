A Milli Takım'ın Dünya Kupası 2026 Elemeler Avrupa Elemeleri Grup E Grubu son maçında İspanya ile deplasmanda oynayacağı müsabakayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer yönetecek.
A Milli Takım'ın Dünya Kupası 2026 Elemeler Avrupa Elemeleri Grup E Grubu son maçında İspanya ile deplasmanda oynayacağı müsabakayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer yönetecek.
A Milli Takım'ın Dünya Kupası 2026 Elemeler Avrupa Elemeleri Grup E Grubu son maçında İspanya ile deplasmanda oynayacağı müsabakayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer yönetecek. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor