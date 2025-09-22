Haberler

A Milli Takım'ın Bulgaristan Maçı Biletleri Satışa Çıkıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde 11 Ekim'de Bulgaristan ile yapacağı maçın biletleri yarın satışa sunulacak. Maç, Sofya'daki Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda gerçekleşecek.

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda 11 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Bulgaristan ile yapacağı maçın biletleri yarın satışa sunulacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Sofya'daki Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda TSİ 21.45'te oynanacak maçın biletleri yarın 13.00'te satışa çıkacak.

Karşılaşmanın misafir tribün biletleri bin 750 liradan satılacak. Karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, biletlerini www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan alabilecek.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
Bir aile yok oldu! İki kardeş aynı gün hayatını kaybetti

Bir aile yok oldu! İki kardeş aynı gün hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç'un Galatasaray nefreti! Skoru görür görmez telefona sarılmış

Ali Koç'un Galatasaray nefreti! Skoru görür görmez telefona sarılmış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.