"A Milli Futbol Takımı'nın Romanya maçının aday kadrosu belli oldu" başlıklı haberimizi sehven yer alan bilgileri düzelterek yeniden yayımlıyoruz.
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off maçları için açıklanan aday kadrosunda 30 futbolcu yer aldı. Takım, 26 Mart'ta Romanya ile İstanbul'da karşılaşacak.
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off maçları aday kadrosu duyuruldu.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda mücadele edecek milli takımın aday kadrosu açıklandı.
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella tarafından belirlenen kadroya 30 futbolcu çağrıldı.
Ay-yıldızlı ekibin aday kadrosunda şu oyuncular yer aldı:
Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)
Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Mert Müldür (Fenerbahçe), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Ozan Kabak (Hoffenheim), Zeki Çelik (Roma), Merih Demiral (Al Ahli)
Orta saha: Kaan Ayhan (Galatasaray), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Atakan Karazor (Stuttgart)
Forvet: Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Aral Şimşir (Midtjylland), Arda Güler (Real Madrid), Deniz Gül (Porto), Kenan Yıldız (Juventus), Semih Kılıçsoy (Cagliari)
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya ile 26 Mart Perşembe günü İstanbul'da karşılaşacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak.
Ay-yıldızlı ekip, Romanya'yı geçmesi halinde play-off finalinde 31 Mart'ta Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Milli takım, Romanya'ya yenilmesi halinde ise turnuva kuralları gereğince Slovakya-Kosova müsabakasının mağlubuyla 31 Mart'ta deplasmanda özel maç oynayacak.