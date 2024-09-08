Üye Girişi
Haberler

A Milli Takım, hazırlıklarını tamamladı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci maçında İzmir'de İzlanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Milli futbolcular, antrenmanda pas çalışması gerçekleştirdi ve İzlanda maçının taktiği üzerinde duruldu. Sakat olan Arda Güler ise takımdan ayrı olarak düz koşu yaptı.

- A Milli Takım, hazırlıklarını tamamladı

İZMİR - A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci maçında İzmir'de İzlanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak yapıldı. Milli futbolcular, düz koşuyla başlayan antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması gerçekleştirdi. İdmanın basına kapalı bölümünde İzlanda maçının taktiği üzerinde duruldu.

Öte yandan Galler-Türkiye'de maçında aldığı darbeye bağlı sakatlık yaşayan Arda Güler ise takımdan ayrı olarak düz koşu yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

A Milli Futbol Takımı Milli Takım Arda Güler İzlanda Güncel İzmir Spor

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde askeri aracın kaza yapması sonucu 4 askerimiz şehit düştü

4 askerimiz şehit düştü

 Diyarbakır'da Narin Güran soruşturması kapsamında 23 kişi gözaltına alındı

Narin Güran soruşturmasında çok sayıda aile üyesine gözaltı

 AK Partili Ensarioğlu açık açık itiraf etti: Bilip de söylemememiz gereken şeyler var

"Bilip de söylemememiz gereken şeyler var"
Ailedeki ilk şüpheli ölüm değilmiş! 'Merdivenden düştü' diyerek konuyu kapatmışlar

'Merdivenden düştü' diyerek konuyu kapatmışlar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İsveç Estonya CANLI izle! İsveç Estonya maçı ne zaman, hangi kanalda şifresiz nasıl izlenir? İsviçre İspanya CANLI izle! İsviçre İspanya maçı ne zaman, hangi kanalda şifresiz nasıl izlenir? Türkiye'den "Kapıkule Sınır Kapısı" üzerinden çıkarsanız hangi ülkeye girmiş olursunuz? 8 Eylül Pazar Bulgaristan Kuzey İrlanda CANLI izle! Bulgaristan Kuzey İrlanda maçı ne zaman, hangi kanalda şifresiz nasıl izlenir? Dünya tarihi boyunca yaşamış canlı türlerinden yaklaşık yüzde kaçının soyu tamamen tükenmiştir? 8 Eylül Pazar 300 bin TL soru! 1799'da Napolyon'un Mısır'ı işgali sırasında tesadüfen bulunan ve eski Mısır hiyerogliflerinin çözülmesini sağlayan Rosetta Taşı, günümüzde nerededir? Slovakya Azerbaycan CANLI izle! Slovakya Azerbaycan maçı ne zaman, hangi kanalda şifresiz nasıl izlenir? Danimarka Sırbistan CANLI izle! Danimarka Sırbistan maçı ne zaman, hangi kanalda şifresiz nasıl izlenir? Galatasaray 8-3 Esenler Erokspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS Esenler maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Galatasaray Esenler Erokspor maçı kaç kaç, bitti mi? Golleri kim attı? MAÇ SKORU! GS Esenler maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Kostic sakat mı? Kostic sakatlık geçmişi var mı?
title