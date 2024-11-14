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A Milli Takım Galler Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

A Milli Takım Galler Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
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A Milli Takım, Galler ile oynayacağı UEFA Uluslar B Ligi maçı öncesi antrenmanlarını basına kapalı gerçekleştirdi. Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki idmanda ısınma, rondo ve taktik çalışmalara yer verildi. Ahmed Kutucu sakatlığı nedeniyle antrenmana katılmadı, İrfan Can Kahveci ise takımı ziyaret etti.

A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta cumartesi günü Galler ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını basına kapalı olarak yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen idmanda sırasıyla ısınma, rondo ve taktik çalışmaları yapıldı. Son bölümde ise duran top organizasyonları üzerinde duruldu. Sol arka adalesindeki gerilme ve ödem nedeniyle tedavisine devam edilen Ahmed Kutucu bugün yapılan antrenmanda yer almazken, aday kadroya dahil edilen Bertuğ Yıldırım da çalışmaya katıldı.

Öte yandan sakatlığı nedeniyle A Milli Takım'ın Galler ve Karadağ maçları aday kadrosunda yer alamayan milli futbolcumuz İrfan Can Kahveci de bugün ay-yıldızlıların antrenmanını ziyarete geldi. Teknik Direktör Vincenzo Montella ve takım arkadaşlarıyla görüşen İrfan, son grup maçları öncesinde kendilerine başarılar diledi.

TFF Başkan Vekilleri Fuat Göktaş ve Ceyhun Kazancı ile Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Surözü de bu akşam yapılan çalışmayı tribünden takip etti.

Milliler, yarın saat 11.00'de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Galler maçı öncesindeki resmi antrenmanını yapacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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