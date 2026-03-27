Futbol: 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

Güncelleme:
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final maçları sonucunda A Milli Futbol Takımı, Romanya'yı 1-0 mağlup ederek finalde Kosova ile eşleşti.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde play-off turu yarı final maçları sona erdi.

Avrupa kıtasından Dünya Kupası'na katılacak son ülkelerin belirleneceği play-off etabında oynanan 8 maçın ardından finale kalan takımlar belli oldu.

A Milli Futbol Takımı, sahasında Romanya'yı 1-0 yenerek adını finale yazdırdı.

Kosova ise deplasmanda Slovakya'yı 4-3 mağlup etti ve finalde ay-yıldızlılar ile eşleşti.

Türkiye ve Kosova'nın yanı sıra İtalya, İsveç, Polonya, Danimarka, Bosna Hersek ve Çekya finale yükseldi.

Play-off yarı finallerinde alınan sonuçlar şöyle:

Türkiye-Romanya: 1-0

Slovakya-Kosova: 3-4

İtalya-Kuzey İrlanda: 2-0

Galler-Bosna Hersek: 1-1 (Penaltılarla 2-4)

Ukrayna-İsveç: 1-3

Polonya-Arnavutluk: 2-1

Danimarka-Kuzey Makedonya: 4-0

Çekya-İrlanda Cumhuriyeti: 2-2 (Penaltılarla 4-3)

Play-off turu final eşleşmeleri

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde play-off turu final eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

Bosna Hersek-İtalya

İsveç-Polonya

Kosova-Türkiye

Çekya-Danimarka

Play-off etabında final karşılaşmaları, 31 Mart'ta yapılacak. Milliler, final maçını deplasmanda oynayacak. Final maçlarını kazanan 4 ülke, Dünya Kupası bileti alacak.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

