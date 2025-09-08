A Milli Takım EuroBasket 2025 Çeyrek Finali İçin Hazır
A Milli Takım, EuroBasket 2025 çeyrek final mücadelesinde Polonya ile karşılaşacak. Hazırlıklarını tamamlayan Türkiye, A Grubu'nu lider tamamlayarak son 16 turunda İsveç'i mağlup etti.
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek final maçında yarın Polonya ile karşılaşacak A Milli Takım, hazırlıklarını tamamladı.
A Grubu'nu 5'te 5 yaparak lider tamamlayan, son 16 turunda ise İsveç'i eleyen ay-yıldızlı ekip, başantrenör Ergin Ataman yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.
Karşılaşmanın oynanacağı Arena Riga'da yapılan idmana tüm oyuncular katıldı.
Antrenmanı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da takip etti.
Türkiye-Polonya müsabakası, yarın saat 17.00'de başlayacak.
Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor