Cenk Özkaçar, Montella'yı öve öve bitiremedi

Hırvatistan'ı deplasmanda 1-0'lık skorla mağlup eden Milli Takımımızda Cenk Özkacar, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"HOCAYA TEŞEKKÜR EDERİM"

Yıldız futbolcu, "Önce kendimden başlayayım, sol bek ya da sol stoper oynamak herhangi bir farklılık oluşturmuyor. Görev verilen yerde elimden geleni yapmaya hazırım. Hocaya teşekkür ederim. İçeride çok güzel bir hava var. Son dakikaya kadar mücadele eden bir takım vardı. Şu anda çok mutluyuz. 3 gün sonra, bu maçı kazanmamızı taçlandıracak bir maç daha oynayacağız. O maçı da kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"BİRLİK BERABERLİK DUYGUSUNU BİZE GEÇİRDİ"

Takımın yeni hocası Montellaya övgüler yağdıran başarılı savunmacı, "Bu kısa sürede en çok şunu hissettim, hoca inanılmaz bir şekilde takıma öz güven aşıladı. Zor bir deplasmanda topa sahip olmaya çalışan, topsuz oyunda sona kadar mücadele eden bir takım vardı. Birlik, beraberlik duygusunuz bize geçirdi. Çok güzel bir ortam var. Umarım ilerleyen maçlarda daha iyi olacak ve yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi.