A Milli Futbol Takımı, Romanya maçının hazırlıklarına devam etti

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı final maçı hazırlıklarına devam etti. Antrenman, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirildi ve 19 futbolcunun katılımıyla yüksek tempoda yapıldı.

A Milli Futbol Takımı, 26 Mart'ta oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı final maçının hazırlıklarına ikinci gününde devam etti.

Video-analiz toplantısının ardından oyuncular, idman hazırlıkları için fitness salonuna geçti. Ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella yönetiminde Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Türk Hava Yolları Antrenman Sahası'nda basına kapalı bir antrenman gerçekleştirildi.

Bugünkü çalışmaya, dünkü antrenmanda yer alan futbolcuların yanı sıra Fenerbahçe'den Oğuz Aydın, Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Yunus Akgün, RAMS Başakşehir FK'dan Muhammed Şengezer, Trabzonspor'dan Mustafa Eskihellaç ve Ümit Milli Takım aday kadrosundan Baran Gezek, Barış Kalaycı, Eyüp Aydın, Hamza Güreler ile Yasin Özcan katıldı. Toplamda 19 oyuncu ile yapılan antrenman yüksek tempoda geçti.

Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı, takımdan ayrı düz koşu yaparak çalışmayı tamamlarken, ağrıları bulunan Barış Alper Yılmaz ve Uğurcan Çakır'a antrenman sırasında tedavi uygulandı.

Ay-yıldızlıların bugünkü antrenmanını TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ile Yönetim Kurulu Üyeleri Bilal Arslan ve Muhammet Akçay da takip etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran'dan İsrail'e füze saldırısı! Nükleer santralin bulunduğu bölgede şiddetli patlama

Nükleer tesis bölgesinde şiddetli patlama
Geriye enkaz görüntüleri kaldı! İran, İsrail'i harabeye çevirdi

Geriye enkaz görüntüleri kaldı! İran, İsrail'i harabeye çevirdi
Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması için 22 ülkeden 'katkıda bulunma' taahhüdü

22 ülke İran'a karşı harekete geçti! "Hazırız" deyip ilan ettiler
Bakan Fidan: İsrail ABD'yi etkileyecek, müzakere seçeneği olası değil

Bakan Fidan müzakerenin önündeki engeli açıkladı
İsrail, Natanz saldırısını reddedip ABD'yi işaret etti

İran'ın nükleer can damarına yapılan saldırı aralarını açtı
Kırmızı bikinisiyle trafiğe çıktı, 5 kazaya neden oldu

Trafiğe böyle çıktı, hastaneler yaralılarla doldu
Camide yarı çıplak halde küfürlü şarkı söyledi, gözaltına alındı

Camide uygunsuz video! Emniyet hemen harekete geçti
Bakan Fidan: İsrail ABD'yi etkileyecek, müzakere seçeneği olası değil

Bakan Fidan müzakerenin önündeki engeli açıkladı
Futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinde katil zanlısı Alaattin Kadayıfçoğlu dahil 8 şüpheli yakalandı

Ünlü isimlerin adının karıştığı futbolcu cinayetinde yeni gelişme
İran gizli silah iddiasını doğruladı: Menzilimiz hayal ettiklerinin ötesinde

Savaşta bir ilk! Dengeleri değiştirecek gizli silah iddiası doğrulandı