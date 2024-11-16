A Milli Takım'da sakatlık şoku
A Milli Takımımızın Galler maçında sakatlanan sol bek Eren Elmalı, oyuna devam edemedi. Eren, 75. dakikada yerini Zeki Çelik'e bıraktı.
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında Galler'i Kayseri'de konuk eden A Milli Futbol Takımımız'da bir sakatlık yaşandı.
EREN ELMALI SAKATLANDI, OYUNA DEVAM EDEMEDİ
Ay-yıldızlılarda sol bek Eren Elmalı, yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemedi. 75. dakikada sakatlığı sebebiyle oyundan çıkmak zorunda kalan Eren, 75. dakikada yerini Zeki Çelik'e bıraktı.