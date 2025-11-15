A Milli Takım'da korkutan sakatlık

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında Bulgaristan'ı 2-0 yendi. Millilerin golleri penaltıdan Hakan Çalhanoğlu ve Chernev (kendi kalesine) ile geldi.

A MİLLİ TAKIM'DA KORKUTAN SAKATLIK

A Milli Takımımıza deneyimli oyuncu Kaan Ayhan'dan kötü haber geldi. Oyuna sonradan dahil olan Galatasaraylı futbolcu Kaan Ayhan, mücadelenin 1-0 lehimize devam ettiği sırada maçın 81. dakikasında bir sakatlık geçirdi.

OYUNA DEVAM EDEMEDİ

31 yaşındaki tecrübeli oyuncu, saha içerisindeki tedavisinin ardından oyuna devam edemedi ve yerini Atakan Karazor'a bıraktı. Kaan Ayhan'ın oyundan çıkarken sinirlerine hakim olamadığı görüldü.