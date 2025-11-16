A Milli Takım'da Kadro Değişikliği: Hakan Çalhanoğlu Çıkarıldı, İki Yeni İsim Eklendi

FIFA 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde play-off aşamasına yükselen A Milli Futbol Takımı'nda deplasmanda İspanya ile oynanacak E Grubu'ndaki son maç öncesinde aday kadroda bazı değişiklikler yapıldı. Hakan Çalhanoğlu dün akşam Bulgaristan ile oynanan karşılaşmada sağ el bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarılırken, Ümit Milli Takım'dan İsak Vural ve Yusuf Akçiçek ise A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor