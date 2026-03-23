A Milli Takım'da deprem! Dünya Kupası yolunda yıldız futbolcumuzdan kötü haber
A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası elemelerinde oynayacağı Romanya maçı öncesi önemli bir sakatlık gelişmesiyle sarsıldı.
YILDIZ İSİM KAMPA SAKAT GELDİ
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Merih Demiral, Milli Takım kampına sakatlık problemiyle katıldı. Teknik ekip, oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.
ROMANYA MAÇINDA OYNAMASI ZOR
Yapılan ilk değerlendirmelere göre Merih Demiral'ın Romanya karşılaşmasında forma giyme ihtimalinin düşük olduğu belirtildi. Son kararın maç saatine kadar yapılacak kontroller sonrası verileceği ifade edildi.
TEKNİK HEYET ALTERNATİF ARIYOR
Savunmanın önemli isimlerinden biri olan Merih'in yokluğu ihtimali, teknik heyeti alternatif planlar üzerinde çalışmaya yöneltti.