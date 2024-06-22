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A Milli Takım'da deprem! Yıldız futbolcumuz Portekiz maçında yok

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2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu ikinci maçında Portekiz ile karşılaşacak olan A Milli Takım'dan maçın oynanmasına kısa bir süre kala kaleci Mert Günok, sabah ayağında ağrı ve ödem hissettiği için Portekiz maçında kaleyi Altay Bayındır koruyacak.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada F Grubu'nda yer alan Türkiye, organizasyondaki ikinci sınavını Portekiz karşısında verecek. BVB Dortmund Stadı'ndaki maç, TSİ 19.00'da başlayacak ve karşılaşma TRT 1'den yayımlanacak.

MERT GÜNOK SAKATLANDI

EURO 2024'teki ikinci maçında Portekiz ile karşılaşacak olan A Milli Takımımız gelen haberle sarsıldı. Salim Manav'ın haberine göre Ay-yıldızlıların file bekçisi Mert Günok ayağında yaşadığı ağrı ve ödem nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

ALTAY BAYINDIR OYNAYACAK

Zorlu mücadele öncesi A Milli Takım'da kaleci Mert Günok, sabah ayağında ağrı ve ödem hissettiği için Portekiz maçında kalede Altay Bayındır oynayacak.

Haberler.com / Betül Cirit - Spor

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