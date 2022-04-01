A Milli Takım'da deprem! Soyunma odası karıştı, Stefan Kuntz ile futbolcular birbirine girdi
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Portekiz ve İtalya maçları öncesinde A Milli Takım'da teknik direktör ile futbolcuların takımın dizilişi konusunda ayrı düşerek birbirine girdiği iddia edildi. Serdar Aziz'in 3'lü savunmada oynamak istemediği, Cengiz Ünder ve Burak Yılmaz'ın da taktiğe muhalefet ettiği ifade edildi.
2022 Dünya Kupası play-off yarı final maçında A Milli Takım, teknik direktör Stefan Kuntz'un sürpriz tercihiyle 3-4-3 sistemiyle çıkmıştı. Ay-Yıldızlı ekipte karşılaşma öncesinde futbolcuların, Alman hocayla sistem üzerine tartıştığı öne sürüldü.
Fanatik'te yer alan habere göre, 3'lü savunmada Alman Kuntz'un Merih ve Çağlar'ın yanında ilk tercihi Serdar Aziz'di. Ancak Serdar 3'lü savunmada oynamak istemedi. Kenan Koçak Kaan Ayhan'ın oynamasını istedi hatta antrenmanlarda bu isme şans verdiler. Portekiz maçının oynanacağı gün ise Alman teknik adam Ozan Kabak'ı sahaya sürdü.
Cengiz Ünder de Burak Yılmaz gibi Kuntz'un sistemine muhalefet etti. Hatta ikili arasında tansiyon yükseldi ancak Cengiz de Stefan Kuntz'u kararından döndüremedi. Özellikle Süper Lig'de forma giyen Abdülkadir, Dorukhan Toköz, Rıdvan Yılmaz, Umut Bozok ve Serdar Dursun gibi oyuncuların yerine yurt dışından gelen oyuncuların tercih edilmesi de takımda büyük rahatsızlık yarattı.
A Milli Takım'daki oyuncuların büyük bölümü kadronun milli takım sorumlusu Hamit Altıntop tarafından dizayn edildiğini düşünüyor. Bu arada teknik ekipten bazı isimlerin de sistem konusunda Kuntz'a muhalefet ettiği ancak son kararı yine Alman teknik adamın verdiği gelen haberler arasında. Bu isimlerden bazılarının istifa dahi edebileceği konuşuluyor.