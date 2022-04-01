A Milli Takım'da deprem! Soyunma odası karıştı, Stefan Kuntz ile futbolcular birbirine girdi

2022 Dünya Kupası play-off yarı final maçında A Milli Takım, teknik direktör Stefan Kuntz'un sürpriz tercihiyle 3-4-3 sistemiyle çıkmıştı. Ay-Yıldızlı ekipte karşılaşma öncesinde futbolcuların, Alman hocayla sistem üzerine tartıştığı öne sürüldü.

SERDAR AZİZ SAHAYA ÇIKMAK İSTEMEDİ

Fanatik'te yer alan habere göre, 3'lü savunmada Alman Kuntz'un Merih ve Çağlar'ın yanında ilk tercihi Serdar Aziz'di. Ancak Serdar 3'lü savunmada oynamak istemedi. Kenan Koçak Kaan Ayhan'ın oynamasını istedi hatta antrenmanlarda bu isme şans verdiler. Portekiz maçının oynanacağı gün ise Alman teknik adam Ozan Kabak'ı sahaya sürdü.

FUTBOLCULAR ÇOK RAHATSIZ OLDU

Cengiz Ünder de Burak Yılmaz gibi Kuntz'un sistemine muhalefet etti. Hatta ikili arasında tansiyon yükseldi ancak Cengiz de Stefan Kuntz'u kararından döndüremedi. Özellikle Süper Lig'de forma giyen Abdülkadir, Dorukhan Toköz, Rıdvan Yılmaz, Umut Bozok ve Serdar Dursun gibi oyuncuların yerine yurt dışından gelen oyuncuların tercih edilmesi de takımda büyük rahatsızlık yarattı.

İSTİFA ETMESİ GÜNDEMDE

A Milli Takım'daki oyuncuların büyük bölümü kadronun milli takım sorumlusu Hamit Altıntop tarafından dizayn edildiğini düşünüyor. Bu arada teknik ekipten bazı isimlerin de sistem konusunda Kuntz'a muhalefet ettiği ancak son kararı yine Alman teknik adamın verdiği gelen haberler arasında. Bu isimlerden bazılarının istifa dahi edebileceği konuşuluyor.

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