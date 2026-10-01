A Milli Takım, Belçika deplasmanı öncesi Liege'de yürüyüş yaptı

A Milli Takım, Belçika deplasmanı öncesi Liege'de yürüyüş yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 3'üncü maçında yarın TSİ 21.45'te Belçika'nın Liege'deki Maurice Dufrasne Stadyumu'nda Belçika ile karşılaşacak. İlk 2 maçında Fransa ve İtalya'ya mağlup olan Ay-Yıldızlılar, deplasman öncesi aynı stadyumda yürüyüş yaptı.
UEFA Uluslar A Ligi 1'nci Grup'ta mücadele eden A Milli Takım 3'üncü maçında Belçika'nın Liege şehrindeki Maurice Dufrasne Stadyumu'nda yarın TSİ 21.45'te Belçika ile karşı karşıya gelecek. Milli takım karşılaşmanın oynanacağı Maurice Dufrasne Stadyumu'nda yürüyüş yaptı.
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki 3'üncü maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Belçika'ya konuk olacak. Gruplarda oynadığı ilk 2 maçta Fransa ve İtalya'ya mağlup olan Ay-Yıldızlılar, Belçika'da oynayacakları maç öncesinde Maurice Dufrasne Stadyumu'nda yürüyüş yaptı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı