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A Milli Takım, Belçika deplasmanı öncesi Liege'de yürüyüş yaptı

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A Milli Takım, Belçika deplasmanı öncesi Liege'de yürüyüş yaptı
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A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 3'üncü maçında yarın TSİ 21.45'te Belçika'nın Liege'deki Maurice Dufrasne Stadyumu'nda Belçika ile karşılaşacak. İlk 2 maçında Fransa ve İtalya'ya mağlup olan Ay-Yıldızlılar, deplasman öncesi aynı stadyumda yürüyüş yaptı.

UEFA Uluslar A Ligi 1'nci Grup'ta mücadele eden A Milli Takım 3'üncü maçında Belçika'nın Liege şehrindeki Maurice Dufrasne Stadyumu'nda yarın TSİ 21.45'te Belçika ile karşı karşıya gelecek. Milli takım karşılaşmanın oynanacağı Maurice Dufrasne Stadyumu'nda yürüyüş yaptı.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki 3'üncü maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Belçika'ya konuk olacak. Gruplarda oynadığı ilk 2 maçta Fransa ve İtalya'ya mağlup olan Ay-Yıldızlılar, Belçika'da oynayacakları maç öncesinde Maurice Dufrasne Stadyumu'nda yürüyüş yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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