A Milli Futbol Takımı, Avustralya maçı için BC Place Stadı'na hareket etti
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, BC Place Stadı'na hareket etti. Takımı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve taraftarlar uğurladı.
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, stada hareket etti.
Ay-yıldızlıları, konakladığı otelden karşılaşmanın oynanacağı BC Place Stadı'na Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile birçok taraftar uğurladı.
Taraftarlar, milli futbolcuları tezahüratlar eşliğinde yolcu etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da A Milli Takım'la aynı otobüste yer aldı.
Avustralya-Türkiye karşılaşması, TSİ 07.00'de başlayacak.
Kaynak: AA / Bozhan Memiş