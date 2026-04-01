Haberler

Futbol: 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turları sona erdi. Türkiye, Kosova'yı 1-0 yenerek, 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti. İsveç, Çekya ve Bosna-Hersek de Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde play-off turu final maçları sona erdi.

Play-off finallerinde oynanan 4 maçla Avrupa kıtasından Dünya Kupası'na katılacak son 4 ülke belli oldu.

A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Kosova'yı 1-0 yenerek 24 sene sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

Ay-yıldızlıların yanı sıra İsveç, Çekya ve Bosna Hersek, Dünya Kupası bileti aldı.

Bosna Hersek'e penaltılarda kaybeden 4 kez Dünya Kupası şampiyonu İtalya, üst üste üçüncü turnuvaya katılamadı.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

Play-off finallerinde alınan sonuçlar şöyle:

Bosna Hersek-İtalya: 1-1 (Penaltılarla 4-1)

İsveç-Polonya: 3-2

Kosova- Türkiye : 0-1

Çekya-Danimarka: 2-2 (Penaltılarla 3-1)

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yıldız futbolcunun hayatını kurtaran gizli kamera kaydı: Önce yatağa atıp...

Dünyaca ünlü isme ait gizli kamera kaydı: Önce yatağa atıp...
Ünlü türkücü Sevcan Orhan'dan 'Boşanma' itirafı: Hayatımda verdiğim en doğru karardı

Başkan sevgilisiyle tatili çok tartışılmıştı! Evlilik itirafı olay
Genç öğretmen anlattığı konuyla değil kıyafetiyle gündem oldu

Genç öğretmen anlattığı konuyla değil kıyafetiyle gündem oldu
Sabahlara kadar uyumak yok! İşte Dünya Kupası maç takvimimiz

Sabahlara kadar uyumak yok! İşte Dünya Kupası maç takvimimiz
Yıldız futbolcunun hayatını kurtaran gizli kamera kaydı: Önce yatağa atıp...

Dünyaca ünlü isme ait gizli kamera kaydı: Önce yatağa atıp...
Neler yaptın öyle Uğurcan! Bütün Türkiye onu konuşuyor

Neler yaptın öyle Uğurcan! Bütün Türkiye onu konuşuyor
Facia ucuz atlatılmış! Sadettin Saran’ın yaptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Facia ucuz atlatılmış! Yaptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı