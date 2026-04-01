Kosova-Türkiye maçının ardından

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova'yı 1-0 yenerek Dünya Kupası bileti alan A Milli Futbol Takımı'nda kaptan Hakan Çalhanoğlu, 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmayı başardıkları için gururlu olduğunu söyledi.

Fadil Vokrri Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hakan Çalhanoğlu, zor şartlarda zor bir maça çıktıklarını dile getirdi.

Maçtan önceki akşam atılan havai fişekleri hatırlatan Hakan Çalhanoğlu, "Bizi maçtan önce uyutmadılar. Merih ile beraber camdan dışarı baktık, 'Acaba ne oldu?' diye. Aslında korktuk. Ama buna hazırlıydık. Bu tarz şeyler yapacaklarını biliyorduk. Tüm arkadaşlarımı, ekibi, hocamızı, emeği geçen herkesi tebrik etmek istiyorum. Kolay kolay gelmedik. Başardığımız için çok mutluyum. Ülkemizi mutlu ettiğimiz çok gururluyum. 24 yıl sonra başardığımız için çok gururluyum." ifadelerini kullandı.

2002 Dünya Kupası'nda forma giyen eski futbolcuları ABD'de kendilerini desteklemeye davet eden 32 yaşındaki oyuncu, "Ben düşüncelerimi söyledim, hissettiklerimizi paylaşmak istedim. Güzel bir tablo oluşur diye düşünüyorum. Sadece onları değil, Fatih hocamız, Şenol hocamız hepsi gelsin, bizi desteklesin. Çünkü bence milli takıma bunun gerektiğini düşündüğüm için söyledim. Diğer milli takımlarda gördüğüm için bizde de olsun istiyorum. Onların tecrübeleri bizim için önemli. İnşallah gelirler ve bizim aramızda olurlar." açıklamasını yaptı.

"Bütün futbolcular kafasında hayal kurar"

Yetenekli bir takıma sahip olduklarını ve bu futbolcu kadrosunun kendilerine her şeyi hayal ettirdiğini söyleyen Hakan Çalhanoğlu, çok önemli ve iyi oyunculara sahip olduklarının altını çizdi.

Başaramayacakları bir şey olmadığını vurgulayan Hakan Çalhanoğlu, "Hiçbir zaman böyle rakipleri küçümsememeniz gerekiyor. Bütün futbolcular kafasında hayal kurar. İlk hedefimize ulaştık. İnşallah Dünya Kupası'nda da en iyi şekilde ülkemizi temsil edeceğiz. Hissiyatım, duygularım karmakarışık. Maçtan sonra doping testine geçtim, daha doğru dürüst kutlayamadım. O stresi, o baskıyı üzerimden atmak istiyorum. İnsan ister istemez o baskıyı hissediyor. Sonuçta herkes Dünya Kupası'na katılmak istiyor. Milletimiz 24 yılın sona ermesini istedi. Bunu başardığımız için çok mutluyum. Milli takımı seçtiğimizde her zaman bu hayalleri kafamda kurdum. Çok şükür nasip oldu. İnşallah orada da güzel turnuva oynarız." açıklamasında bulundu.

Dünya Kupası'nda ilk hedeflerinin gruptan çıkmak olduğunu belirten Hakan Çalhanoğlu, şöyle konuştu:

"Bence grubumuz iyi. Bunu yapabiliriz. Onu aştığımız takdirde önümüze bakacağız. Ben çok büyük konuşmayı sevmeyen kişiyim, 'Önce grubu atlayalım, ondan sonrasına bakarız.' diyen birisiyim. Adım adım ilerleyeceğiz. Oraya hazırlanmak için zamanımız var. Tüm takım arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Çok mutluyuz. Ondan sonrasına bakarız."

Hakan Çalhanoğlu, açıklamalarının ardından sembolik Dünya Kupası biletiyle poz verdi.