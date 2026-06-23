Haberler

Milli voleybolcu Karmen Aksoy ameliyat edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Türk Hava Yolları oyuncusu Karmen Aksoy, Belçika maçında yaşadığı ön çapraz bağ yaralanması sonrası başarılı bir ameliyat geçirdi. Rehabilitasyon süreci başladı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Türk Hava Yolları Kulübünde forma giyen orta oyuncu Karmen Aksoy'un ameliyat edildiği duyuruldu.

Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) açıklamasında, "Oyuncumuz Karmen Aksoy, Türkiye- Belçika karşılaşmasında yaşadığı ön çapraz bağ yaralanmasının ardından Acıbadem Taksim Hastanesi'nde TVF Sağlık Ekibi tarafından başarılı bir operasyon geçirmiştir. Oyuncumuzun rehabilitasyon süreci başlatılmış olup sahalara dönüşü sağlık ekibimizin gözetiminde, iyileşme sürecine bağlı olarak planlanacaktır." denildi.

22 yaşındaki voleybolcu, milli takımın FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasında Belçika ile oynadığı maçın ilk setinde sakatlanarak sahayı terk etmişti.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
İstanbul merkezli 9 ilde akaryakıt operasyonu! 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı

Denizden de baskın yapıldı! 6 şirkete el konuldu, 10'una kayyum atandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'yi şampiyon yapan efsane hocadan kahreden haber

Fener'i şampiyon yapan efsane hocadan kahreden haber
Esra Erol'un programında ünlenen Aleyna, bambaşka biri oldu

Açılıp saçılıp bambaşka biri oldu

Dev operasyondan detaylar! İşte kayyum atanan 10 akaryakıt şirketi

Dev operasyondan detaylar! İşte kayyum atanan 10 akaryakıt şirketi
İbrahim Tatlıses'in gelininin mayolu pozlarına yorum yağdı

Tatlıses'in gelininin mayolu pozlarına yorum yağıyor

Defne Samyeli'nin kızının görüntüleri olay oldu

Defne bunu görmesin

CHP binasında yatak odası çıktı, yeni başkan şaştı kaldı: Acayip

CHP binasında yatak odası çıktı, yeni başkan şaştı kaldı: Acayip
Türkiye'nin askeri üs kurduğu Somali sınırına İsrail askerleri sızdı

Türkiye'nin üs kurduğu ülkede İsrail alarmı! Sınırdan askerler sızdı