A Milli Kadın Voleybol Takımımız Japonya'ya 3-2 Yenildi

Japonya-Türkiye: 3-2

SALON: Atlas Arena

HAKEMLER: İbrahim İsmail Alblooshi (Birleşik Arap Emirlikleri), Stanislava Simic (Sırbistan)

JAPONYA: Seki, Ishikawa, Airi, Wada, Yoshino, Shimamura, Fukudome (L) (Kojima, Tsusaka, Akimoto, Kitamado)

TÜRKİYE: Cansu, Ebrar, Zehra, Vargas, Yaprak, Aslı, Gizem (L) (Dilay, Aleksia, Hande, Saliha)

SETLER: 25-21, 16-25, 25-20, 22-25, 15-9

SÜRE: 1 saat 53 dakika

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) Finalleri'nde çeyrek final maçında Japonya'ya 3-2 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.