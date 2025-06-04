A Milli Kadın Voleybol Takımı, VNL'ye Fransa Zaferiyle Başladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, VNL'ye Fransa Zaferiyle Başladı
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Voleybol Milletler Ligi'nin açılış maçında Fransa'yı 3-1 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı. Türkiye, turnuvanın diğer maçlarında Tayland, Polonya ve Çin ile karşılaşacak.

SALON: National Indoor

HAKEMLER: Mohamd Ismail Fahad (Katar), Luo Wensheng (Çin)

FRANSA: Mayer, Respaut, Rotar, Fanguedou, Ndiaye, Schalk, Gelin (L) (Haewegene, Ngolongolo, Selosse, Depie, Diouf)

TÜRKİYE: Elif Şahin, Yaprak Erkek, Aslı Kalaç, Aleksia Carutasu, Hande Baladın, Deniz Uyanık, Simge Aköz (L) (Saliha Şahin, Derya Cebecioğlu, Meliha Diken, Dilay Özdemir, Ayçin Akyol)

SETLER: 17-25, 25-23, 13-25, 14-25

SÜRE: 1 saat 26 dakika

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) açılış maçında Fransa'yı 3-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. İlk hafta Çin etabında mücadele eden ay-yıldızlılar, kalan maçlarında Tayland, Polonya ve Çin ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın programı şu şekilde:

6 HAZİRAN 2025

TSİ 14.30 Türkiye - Tayland

7 HAZİRAN 2025

TSİ 10.00 Türkiye - Polonya

8 HAZİRAN 2025

TSİ 14.30 Çin - Türkiye

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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