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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde yarın Almanya ile karşılaşacak

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi ikinci hafta üçüncü maçında yarın saat 19.30'da Ankara Spor Salonu'nda Almanya ile oynayacak. Milliler, Belçika ve Fransa'yı 3-0 yenerek etaba iyi başladı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki üçüncü maçında yarın Almanya ile mücadele edecek.

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak.

VNL'in Ankara etabına 3-0'lık Belçika galibiyetiyle başlayan milliler, etaptaki ikinci karşılaşmasında da Fransa'yı 3-0'lık skorla mağlup etti.

Türkiye, organizasyonda oynadığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşarken, Almanya 5 karşılaşmada 1 galibiyet ve 4 yenilgi aldı.

Rakibine karşı son 6 resmi maçından galibiyetle ayrılan milli takım, Almanya'ya en son 2020'de yenildi.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel
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