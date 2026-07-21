Haberler

A Milli Kadın Voleybol Takımı 8'inci kez VNL finallerinde

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi finallerinde üst üste 8. kez boy gösterecek. Çin'in Makau kentinde 22-26 Temmuz'da düzenlenecek final etabında Türkiye, çeyrek finalde Giovanni Guidetti yönetimindeki Kanada ile karşılaşacak. Milliler, lig etabını 4. sırada tamamlayarak finale yükseldi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi (VNL) finallerinde üstüste 8. kez boy gösterecek.

Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde 22 Temmuz'da başlayacak ve 26 Temmuz'a kadar devam edecek final etabında Türkiye, ABD, İtalya, Brezilya, Kanada, Japonya, Hollanda ile ev sahibi kontenjanından Çin yer alacak.

Organizasyonun ilk haftasında Brezilya etabında Dominik Cumhuriyeti ile Bulgaristan'ı yenen ay-yıldızlı takım, Hollanda ve İtalya karşısında mağlubiyet yaşadı.

Ankara'da düzenlenen ikinci etapta Almanya, Belçika, Fransa ve Çin ile karşılaşan milli takım, dört maçını da kazanarak etabı yenilgisiz tamamladı.

Japonya'daki etapta Polonya, Japonya ve Tayland'ı mağlup eden milliler, ABD'ye yenildi.

Türkiye, lig etabını 18 takım arasında 4. tamamladı.

Ev sahibi Çin'in doğrudan katılım hakkına sahip olması nedeniyle sıralamadaki ilk 7 takımın final etabına yükseldiği organizasyonda ay-yıldızlılar ile ABD, İtalya, Brezilya, Kanada, Japonya ve Hollanda mücadele edecek.

VNL'de 2018 yılında ikinci olan Türkiye, 2021 yılında bronz madalya alırken 2023 yılında şampiyon oldu.

Milli takımın organizasyon tarihinde aldığı dereceler şu şekilde:

SezonDerecesiŞehir
2018İkinciNanjing/Çin
2019DördüncüNanjing/Çin
2021ÜçüncüRimini/İtalya
2022DördüncüAnkara/Türkiye
2023BirinciArlington/ABD
2024AltıncıBangkok/Tayland
2025AltıncıLodz/Polonya

Rakip Kanada

Türkiye'nin VNL çeyrek finalindeki rakibi, 2017-2022 yıllarında A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı çalıştıran ve 2008'den bu yana VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörlüğünü üstlenen Giovanni Guidetti yönetimindeki Kanada oldu.

Milliler, organizasyon tarihinde ilk kez finallere yükselen ve lig etabını 9 galibiyetle 5. tamamlayan Kanada ile VNL'de oynadığı 4 karşılaşmayı da galip tamamladı.

Ay-yıldızlı ekip, 23 Temmuz TSİ 11.00'de oynanacak maçı kazanması halinde yarı finalde ABD-Çin eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Kadro

Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki milli takımın çeyrek final maç kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Pasör: Cansu Özbay, Dilay Özdemir, Elif Şahin

Pasör çaprazı: Defne Başyolcu, Melissa Vargas

Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek

Orta oyuncu: Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Sinead Jack Kısal, Zehra Güneş

Libero: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel
Oğuzhan Uğur, hakimin karşısında 'Muhammed' örneği ile yırtmaya çalıştı

Oğuzhan Uğur, hakimin karşısında 'Muhammed'e sığındı

Çocuğu okula gitmek istemeyince nedenini araştıran baba, gördükleri karşısında dehşete düştü

Bir babanın kahrolduğu an! Pencereden kayda alıp emniyete koştu

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üsküdar'da dehşet! Falçatalı cani martıyı ağır yaraladı

Yakalayın bu caniyi! Falçatayla dehşet saçtı, çok sayıda şikayet yağdı
Alanda neden az kişi vardı? İşte olay yaratan konserin perde arkası

Ünlü ismi şoke eden görüntü! Olayın aslı çok başka çıktı

e-Devlet'te en çok kullanılan hizmet belli oldu

e-Devlet'teki bu hizmete akın var! Milyonlar aynı ekrana koşuyor
Pilotun şakası Arjantinli taraftarları coşturdu! Şampiyon olduklarını sandılar

Pilotun şakasıyla Arjantinli taraftarlar şampiyon olduklarını sandı
Şevval Sam ve Eda Ece, yeni projede yeniden buluşuyor

Şevval Sam ve Eda Ece, yeni projede yeniden buluşuyor
Erdoğan'ın yardımcısına soruldu: Milyonların beklediği zam geliyor mu?

Erdoğan'ın yardımcısına soruldu: Milyonların beklediği zam geliyor mu?
Altında rüzgar tersine döndü

Altını olanlar dikkat! Rüzgar tersine döndü