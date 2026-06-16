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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi'ndeki ikinci etap mücadelesi başlıyor

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi Ankara etabının ilk maçında yarın Belçika ile saat 19.30'da karşılaşacak. İki takımın da ikişer galibiyet ve mağlubiyeti bulunurken, Türkiye son 5 resmi maçta rakibini yendi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) Ankara etabının ilk maçında yarın Belçika ile karşı karşıya gelecek.

İkinci etap karşılaşmalarını Ankara Spor Salonu'nda oynayacak ay-yıldızlı ekip, Belçika ile saat 19.30'da karşılaşacak.

Her iki takımın da ikişer galibiyet ve mağlubiyeti bulunuyor.

Türkiye, Belçika'ya karşı oynadığı son 5 resmi maçı da kazandı. A Milli Takım, 2022'de oynanan FIVB Milletler Ligi'nde Belçika'yı 3-1 yenmişti. Ay-yıldızlı ekip, rakibine karşı son yenilgisini 2019 yılındaki VNL maçında 3-1'lik skorla almıştı.

Milliler, ikinci etapta ayrıca Fransa, Almanya ve Çin'le mücadele edecek.

Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki milli takımın Ankara etabı kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Pasör çaprazları: Aylin Uysalcan, Defne Başyolcu, Melissa Vargas

Pasörler: Cansu Özbay, Dilay Özdemir, Elif Şahin

Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek

Orta Oyuncular: Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Karmen Aksoy, Sinead Jack Kısal, Zehra Güneş

Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel
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