Filenin Sultanları Son 16'da Azerbaycan'la Karşılaşacak
A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda yarın saat 19.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda Azerbaycan'la oynayacak. Karşılaşmayı kazanan çeyrek finale yükselecek; maç TRT 1'den canlı yayınlanacak.
CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turuna yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarın Azerbaycan'la karşılaşacak.
Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi Sırbistan Voleybol Federasyonundan Predrag Balandzic ve Yunanistan Voleybol Federasyonundan Theodora Kyriopoulou yönetecek. Müsabaka, TRT 1'den canlı yayımlanacak.
A Grubu'nda Slovenya, Letonya, Macaristan ve Almanya'yı mağlup eden A Milli Voleybol Takımı, son müsabakasında Polonya'ya 3-2 kaybederek grubu 2. sırada tamamladı.
Belçika, Hollanda, Portekiz, Romanya ve İspanya'yla birlikte C Grubu'nda yer alan Azerbaycan, 5 maçta 3 galibiyet alarak 3. oldu.
Karşılaşmayı kazanan ekip çeyrek finale yükselecek.