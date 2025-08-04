A Milli Kadın Voleybol Takımı Sırbistan'ı 3-0 Yendi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Sırbistan ile yaptığı ilk hazırlık maçını 3-0 kazanarak iyi bir başlangıç yaptı. Takım, ekstra sette ise Sırbistan'a 25-21 kaybetti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Sırbistan ile oynadığı ilk maçı 3-0 kazandı.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Tayland'da düzenlenecek FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nın hazırlıklarını Antalya'da sürdüren milli takım, Gloria Sports Arena'da Sırbistan ile karşılaştı.
A Milli Takım, Sırbistan ile oynadığı ilk hazırlık maçından 25-18, 25-17 ve 25-23'lük setlerle 3-0 galip ayrıldı.
Karşılaşmanın ardından oynanan ekstra seti ise 25-21'lik skorla Sırbistan kazandı.
Ay-yıldızlılar, 5 ve 6 Ağustos tarihlerinde Sırbistan ile iki hazırlık maçı daha yapacak.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor