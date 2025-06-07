A Milli Kadın Voleybol Takımı, Polonya'yı 3-2 Yenerek 3'te 3 Yaptı

SALON: National Indoor

HAKEMLER: Michail Koutsoulas (Yunanistan), Joo-Hee Kang (Güney Kore)

TÜRKİYE: Elif, Yaprak, Aslı, Aleksia, Hande, Deniz, Simge (L) (Saliha, Dilay)

POLONYA: Rozansk, Pierzchala, Wenerska, Czyrnianska, Korneluk, Stysiak, Szczyglowska (L) (Lukasik, Grabka, Smarzek, Damaska, Lysiak)

SETLER: 25-21, 18-25, 25-23, 22-25, 15-7

SÜRE: 1 saat 51 dakika

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Voleybol Milletler Ligi (VNL) üçüncü maçında Polonya'yı 3-2 mağlup etti ve 3'te 3 yaptı.

Polonya galibiyetiyle puanını 8'e çıkaran ay-yıldızlılar, VNL'in ilk haftasındaki son maçında yarın saat 14.30'da ev sahibi Çin ile karşı karşıya gelecek. Öte yandan Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Polonya maçında Derya Cebecioğlu'nun kasığındaki zorlanma nedeniyle, Meliha Diken'in ise bel bölgesindeki zorlanma sebebiyle dinlendirildiklerini açıkladı.