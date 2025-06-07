A Milli Kadın Voleybol Takımı, Polonya'yı 3-2 Yenerek 3'te 3 Yaptı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Polonya'yı 3-2 Yenerek 3'te 3 Yaptı
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Voleybol Milletler Ligi'ndeki 3. maçında Polonya'yı 3-2 mağlup ederek 3'te 3 yaptı. Milliler, yarın saat 14.30'da Çin ile karşılaşacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Voleybol Milletler Ligi'ndeki 3. maçında Polonya'yı 3-2 mağlup etti ve 3'te 3 yaptı. Milliler, yarın saat 14.30'da Çin ile karşılaşacak.

Salon: National Indoor

Hakemler: Michail Koutsoulas (Yunanistan), Joo-Hee Kang (Güney Kore)

Türkiye: Elif, Yaprak, Aslı, Aleksia, Hande, Deniz, Simge (L) (Saliha, Dilay)

Polonya: Rozansk, Pierzchala, Wenerska, Czyrnianska, Korneluk, Stysiak, Szczyglowska (L) (Lukasik, Grabka, Smarzek, Damaska, Lysiak)

Setler: 25-21, 18-25, 25-23, 22-25, 15-7

Süre: 1 saat 51 dakika - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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