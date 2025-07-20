A Milli Kadın Voleybol Takımı Polonya'ya Gitti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri müsabakaları için Polonya'ya gitti.

Filenin Sultanları, 23-27 Temmuz 2025 tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek finallerin çeyrek finalinde Asya temsilcisi Japonya ile karşılaşacak. Türkiye - Japonya çeyrek final müsabakası 24 Temmuz Perşembe günü saat 17.30'da Atlas Arena'da oynanacak. Milliler, rakibini elemesi halinde yarı finalde Brezilya - Almanya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Ay-yıldızlıların diğer eşleşmeleri ve kadrosu şu şekilde:

İtalya-ABD

Polonya-Çin

Brezilya-Almanya

Pasörler: Dilay Özdemir, Cansu Özbay

Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Aleksia Karutasu

Smaçörler: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Yaprak Erkek, Saliha Şahin

Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden

Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge