A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Kadrosu Açıklandı
Tayland'da düzenlenecek FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası için A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosu belirlendi. E Grubu'nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile mücadele edecek olan takım, toplam 14 sporcudan oluşuyor.
Tayland'da 22 Ağustos-7 Eylül tarihlerinde düzenlenecek FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosu açıklandı.
E Grubu'nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile mücadele edecek ay-yıldızlı ekibin sporcu kadrosu şu şekilde:
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin
Pasör Çaprazı: Melissa Vargas
Smaçörler: Hande Baladın, Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, İlkin Aydın
Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal
Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor