A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Kadrosu Açıklandı

Tayland'da düzenlenecek FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası için A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosu belirlendi. E Grubu'nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile mücadele edecek olan takım, toplam 14 sporcudan oluşuyor.

Tayland'da 22 Ağustos-7 Eylül tarihlerinde düzenlenecek FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosu açıklandı.

E Grubu'nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile mücadele edecek ay-yıldızlı ekibin sporcu kadrosu şu şekilde:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Pasör Çaprazı: Melissa Vargas

Smaçörler: Hande Baladın, Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, İlkin Aydın

Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal

Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
